Los alcaldes reclaman más recursos y mejorar la gestión de los bosques

El refuerzo de efectivos de Mossos d’Esquadra y Agentes Rurales para mejorar la seguridad en zonas de baño en el Solsonès y evitar el colapso en verano, la gestión sostenible de los bosques y la prevención de incendios y la reclamación de más recursos tras la incorporación de los municipios de Torà y Biosca al Solsonès. Estos fueron los tres ejes de la reunión del miércoles en el consell de alcaldes del Solsonès, que recibió la visita de la delegada del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero. La jornada tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre el Govern y los municipios, acercar la administración al territorio y atender las inquietudes de los ayuntamientos, según explicó la presidenta del consell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.