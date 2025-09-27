SEGRE
Los Bomberos trabajan en un incendio en un piso en el barrio de Cappont de Lleida

Les Borges pide a Educación una escuela de las artes

La consellera Niubó visita Les Garrigues ante protestas de Ustec

La consellera Niubó visitó ayer los centros educativos de la capital de Les Garrigues. - ÀLEX SAMPER

La consellera de Educación, Esther Niubó, visitó ayer la escuela concertada de Les Borges, Nostra Senyora de Montserrat, y el colegio público La Rabassa, antes Joan XIII, para comprobar cómo se desarrolla la labor educativa en ambos centros. El alcalde de la capital, Josep Farran, solicitó el respaldo del departamento para la creación de una Escola de les Arts, donde se englobará la Escola de Música, con caracter comarcal. El proyecto se financiaría con dinero del Pla de Barris, explicó. Por otra parte, el sindicato USTEC-STEs organizó una jornada reivindicativa aprovechando la visita de la consellera y desplegó una pancarta para reclamar mejora de salarios y una reducción de las ratios. Fuentes del sindicato le transmitieron que hay temas más importantes que el uso del móvil en las aulas o la digitalización, como es la atención de los alumnos con dificultades o el exceso de burocracia. La consellera también visitó en Lleida la Escola d'Hostaleria.

