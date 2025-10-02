Cae una banda que robaba en camiones en las áreas de servicio de la AP-2

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal a quien atribuye hasta 59 robos en camiones aparcados en áreas de servicio. Dos de los casos tuvieron lugar en la AP-2 en Lleida. Han arrestado a 22 hombres y cuatro mujeres con un amplio historial delictivo. Guardaban la mercancía robada en Sant Adrià de Besòs y Cerdanyola. La Guardia Civil ha recuperado nueve toneladas de material robado, valorado en un millón y medio de euros. Hay televisores, material informático, patinetes, videoconsolas y ropa de marca. Su modus operandi consistía en practicar incisiones en las lonas de los camiones para comprobar la mercancía y, una vez seleccionada, sustraerla. Un juzgado de Fraga se ha hecho cargo del caso.