El albergue de Seròs cierra la temporada con 321 pernoctaciones

El albergue de Seròs ha concluido su servicio de alojamiento a personas que buscaban empleo en la campaña agraria de este año con un total de 321 pernoctaciones correspondientes a 68 usuarios. El dispositivo funcionó en los meses de mayo, con 132 estancias de 32 personas, y en septiembre, con 180 pernoctaciones de 36 usuarios. El objetivo ha sido ofrecer un espacio de acogida a personas en situación de vulnerabilidad que buscaban trabajo en la campaña de la fruta, especialmente antes de la puesta en marcha del dispositivo municipal en Fira Lleida, en mayo, y tras su cierre, en septiembre. El albergue, de titularidad privada, ha ofertado 40 plazas en dos módulos totalmente equipados. La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, valoró muy positivamente el servicio, destacando que es la primera vez que la Generalitat, junto con el consell de Segrià y la Diputación, incorpora un albergue al dispositivo de la campaña. Destacó que se trabajará para mantener el servicio, ampliando si es posible las instalaciones disponibles.