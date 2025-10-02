ERC rompe con el PSC y no le cederá la alcaldía

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

ERC anunció ayer la ruptura de la alianza que ha mantenido hasta ahora con el PSC en el ayuntamiento de Soses. La alcaldesa republicana, Sandra Marco, cesará a los dos ediles socialistas de sus áreas de gobierno, después de que estos se negasen a apoyar en el pleno la construcción del nuevo pabellón municipal. En consecuencia, Esquerra gobernará en minoría con cuatro de los nueve ediles en el consistorio y descarta ceder la alcaldía al PSC en abril de 2026, tal como las dos formaciones habían acordado después de las elecciones municipales de 2023. Este pacto debía nombrar alcaldesa a la concejala Núria Gil, que desempeña también el cargo de delegada de la Generalitat en Lleida.

Los republicanos y los socialistas en el ayuntamiento de Soses se acusaron ayer mutuamente de haber vulnerado el pacto de gobierno. Así, Marco calificó de “deslealtad institucional” la negativa del PSC a apoyar la construcción del pabellón y acusó a Gil de “actuar para debilitar el proyecto buscando complicidades en la oposición”. En este sentido, afirmó que la edil socialista llamó a la portavoz municipal de Junts “para informarla de su voto en contra y pedirle que también se opusiera aduciendo motivos económicos”. Los juntistas tienen tres ediles en el ayuntamiento.

Por su parte, Gil afirmó que la decisión de Esquerra de apartar al PSC del gobierno municipal “tiene muchas excusas, pero solo una realidad: quieren asegurarse el gobierno hasta las próximas elecciones” en lugar de ceder la alcaldía en abril de 2026. Para la edil socialista, la discrepancia entre su grupo y los republicanos sobre la construcción del pabellón “no es motivo suficiente para tomar una decisión tan drástica”.