Oposición de toda Catalunya a macroproyectos energéticos

Lleida será escenario el próximo domingo, 5 de octubre, de una manifestación convocada por 16 entidades de toda Catalunya para protestar contra los macroproyectos energéticos, que consideran una agresión sin precedentes al mundo rural. Bajo el lema “Defendemos la tierra. Queremos Pueblos Vivos”, la protesta comenzará a las 11 de la mañana en la plaza Ricard Viñes,pasará ante la sede del departamento de Agricultura y concluirá frente a la delegación del Govern, donde se leerán los parlamentos de representantes de las plataformas convocantes y de diversos sectores sociales.

Los convocantes denuncian que estos macroproyectos, principalmente plantas fotovoltaicas en tierras agrícolas, parques eólicos muy concentrados y grandes plantas de biogás, no responden a las necesidades del territorio ni están consensuados con las comunidades locales. Victor Altés, de la entidad Horta Lleida-Pobles Vivos, advierte que estos proyectos ponen en riesgo la soberanía alimentaria y destruyen espacios de trabajo en el campo.

Por su parte, Gerard Batalla, miembro de Pobles Vius, apunta que esta movilización no es festiva, sino una reacción al “embate territorial inédito” que sufren los espacios rurales, que se están viendo colonizados y despojados de su vida y recursos naturales a manos de intereses externos. Más de 150 colectivos y casi un millar de particulares ya han expresado su adhesión a esta protesta, que busca exigir al Govern una moratoria inmediata en la aprobación de nuevos macroproyectos hasta que exista una planificación real y participativa con las comunidades afectadas.

Entre los convocantes se encuentran plataformas rurales, grupos ecologistas y sindicatos.