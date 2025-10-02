Renuevan las licencias en 160 paradas del mercadillo de los domingos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un total de 160 paradas han renovado las licencias para asistir al mercado dominical de Torrefarrera. Debían hacerlo un total de 170 de las 230 que hay en la actualidad según los contratos estipulados, lo que supone que más de un 95% han optado por mantener su actividad, según el alcalde, Jordi Latorre. Para que la decena que faltan aporten la documentación, el consistorio ha prolongado el plazo algún día más. El resto de las paradas que no hayan presentado la documentación en el plazo tendrán que dejar su espacio y podrán ser relevadas por nuevos peticionarios. La renovación de las licencias de las paradas ha provocado algunas quejas de comerciantes que consideraron que no había tiempo suficiente con los 10 días dados por el consistorio, ya que había algunos trámites difíciles del cumplimentar, sobre todos los relacionados con Hacienda. Latorre remarcó que se ha prorrogado el plazo para que todos los interesados en mantener su puesto pudieran hacerlo.