Alpicat impulsa la construcción de 32 viviendas de alquiler social para jóvenes

El ayuntamiento de Alpicat impulsa junto con la cooperativa Celobert SCCL la construcción de un bloque de 32 pisos de alquiler de protección oficial. La promoción público-privada levantará los pisos en un terreno situado detrás del supermercado Bonpreu y quiere dar respuesta a la elevada demanda de este tipo de viviendas, especialmente entre el colectivo de jóvenes y la tercera edad. Se trata del primer proyecto de estas características que se lleva a cabo en el municipio. Los promotores prevén hacer pisos de entre 60 y 70 metros cuadrados de dos y tres habitaciones, con trastero y aparcamiento por un precio de alquiler de 450 euros mensual.

La operación fue aprobada en el pleno del pasado lunes y se enmarca dentro de la política del equipo de gobierno de Junts-Impulsem para facilitar el acceso a la vivienda. Se ratificó la cesión del terreno de 1.217,50 metros cuadrados a la cooperativa por un periodo de 75 años. El precio máximo por metros cuadrado útil es de 6,64 euros en el caso de la vivienda y de 3,32 para los espacios anexos. El procedimiento de selección de los inquilinos lo efectuará el ayuntamiento mediante un proceso de condiciones y requerimientos ajustados a la legislación vigentes que se ratificará en breve. “Hay unos requisitos mínimos regulados por el Govern. A partir de aquí, ayuntamiento y cooperativa iremos haciendo la selección de las personas que necesiten vivienda”, explicó el alcalde, Joan Gilart. De este modo, se quiere frenar el éxodo de vecinos hacia Lleida u otras localidades próximas.