Campaña del consell para promocionar la gastronomía comarcal

El consell del Solsonès presentó esta semana la campaña gastronómica El Solsonès, quin gust de comarca, una iniciativa que quiere resaltar la singularidad de los productos locales y la cocina de territorio. El acto se celebró en el marco de la distinción Catalunya, Regió Municipal de la Gastronomia 2025, que sitúa el país como referente enogastronómico internacional. La presidenta del consell, Claustre Sunyer, incidió en la complicidad entre el sector primario y el de la restauración, que “ha permitido una cocina genuina y de calidad”. Destacó productos emblemáticos como el trumfo, los quesos y los vinos del Solsonès, o la sal de Cambrils. Las ferias también juegan un papel importante, como es el caso de la Fira dels Ous d’Euga de Sant Llorenç, la SolsoTerra o el Mercat del trumfo i la Sal de Cambrils, entre otras. En el acto también se presentó una nueva edición de Benvinguts a Pagès 2025 destacando los actos de este fin de semana como la visita a la quesería de Biosca; la visita guiada Tasta Solsona, o el Sol i Vermut en Lladurs.