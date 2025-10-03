Elisabet Lizaso formaliza la renuncia a la alcaldía de Camarasa
Continuará vinculada al equipo de gobierno como primera teniente de alcalde y concejala
Elisabet Lizaso, de Independents per Camarasa (vinculado a ERC), ha formalizado su renuncia al cargo como alcaldesa de Camarasa después de 10 años "para dar un paso al lado y dar paso a la renovación institucional".
No obstante, Lizaso continuará vinculada al equipo de gobierno del consistorio como primera teniente de alcalde y mantendrá a las carteras de Turismo, Promoción Económica, Cultura y Salud. El relevo será asumido por Pere Pedrol, que ocupará la alcaldía hasta las elecciones municipales de 2027.
Comarcas
Maria Molina