Elisabet Lizaso formaliza la renuncia a la alcaldía de Camarasa

Elisabet Lizaso, de Independents per Camarasa (vinculado a ERC), ha formalizado su renuncia al cargo como alcaldesa de Camarasa después de 10 años "para dar un paso al lado y dar paso a la renovación institucional".

No obstante, Lizaso continuará vinculada al equipo de gobierno del consistorio como primera teniente de alcalde y mantendrá a las carteras de Turismo, Promoción Económica, Cultura y Salud. El relevo será asumido por Pere Pedrol, que ocupará la alcaldía hasta las elecciones municipales de 2027.