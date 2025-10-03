Una gran plantación de ‘maría’ dañó un espacio protegido en Fulleda

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La macroplantación que los Mossos d’Esquadra desmantelaron el pasado jueves en Fulleda, como avanzó SEGRE, y cuyas plantas han sido depositadas en la comisaría de Les Borges —lo que ha causado las quejas de sindicatos policiales— estaba situada en el Turó de les Sivines, en un Espacio Natural Protegido (PEIN) de la Vall de Vinaixa. El operativo de los Mossos ha contado con la colaboración de los Agentes Rurales. En la redada arrestaron a dos hombres de 61 y 31 años, que han ingresado en prisión, aunque otros tres individuos que consiguieron huir. En total, localizaron 2.023 plantas de entre metro y medio y dos metros de altura totalmente cargadas de cogollos y 103 kilos de cogollos ya secados. Una vez recolectados podrían sumar más de 1.000 kilos de cogollos con un valor al por mayor en el mercado ilícito de unos dos millones de euros.

El grupo criminal había deforestado de forma ilegal amplios espacios dentro del bosque para poder plantar la marihuana y había construido una balsa de agua y una red de riego que se nutría de forma clandestina de un pantano de riego cercano. Contaba con generadores para hacer funcionar las bombas de agua para regar todo el área de la plantación, que estaba distribuida en bancales, algunos protegidos con toldos para esconderla de la vista de excursionistas o cazadores. También habían construido dormitorios, un obrador para el tratamiento, secado y envasado de los cogollos de marihuana, una garita de vigilancia sobre un árbol con visión en todo el valle, una cocina y un comedor.

Los agentes extrajeron a mano seis toneladas de marihuana hasta una pista forestal, desde donde se transportaron a la comisaría de Les Borges, pendientes de su destrucción cuando la autoridad judicial así lo determine. En cuanto al arrendatario de los terrenos forestales, desconocedor de la actividad, denunció daños por valor de 313.000 euros.