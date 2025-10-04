Crèish era remassada d’organica
Entre gèr e agost s’an remassat 335 tones, mès deth doble qu’en tot er an 2024. Gràcies ath nau sistèma pòrta a pòrta, que s’aplique des deth passat març entà grani productors
Era remassada de residu organic ena Val d’Aran s’a disparat enes prumèri mesi d’implantacion dera remassada pòrta a pòrta. Segontes es donades deth Conselh Generau, entre gèr e agost de 2025 s’an recuperat 335 tones de fraccion organica, dauant des 163 tones remassades pendent tot eth 2024. Er increment ei d’un 105,19% e respon ara metuda en foncionament, eth passat març, deth nau modèl de remassada selectiva, que s’a aplicat de forma progressiva enes otèls, restaurants, comèrci e granes superfícies, dempús d’ua campanha d’informacion e sensibilizacion. Er objectiu ei eth d’arténher eth 50% de remassada selectiva ena Val, un standard qu’exigís era Union Europèa en 2030, dauant eth 35,6% registrat en 2023.
Er increment ei notable enes mesi de màger afluéncia toristica. Sonque en agost, qu’ei tempsda nauta, se remassèren 78 tones de residu organic, lèu eth triple qu’en madeish mes de 2024 (27 tones). “Açò se tradusís en que s’auessem un an complèt de donades, es chifres globaus serien encara milhors”, avalorèc Guillem Piris, tecnic de Gestion Ambientau deth Conselh, qui destaquèc era implicacion deth sector comerciau ena transicion.
Eth pòrta a pòrta tanben a impulsat era remassada selectiva de d’autes fraccions de residus. De gèr a agost, era de papèr e carton a aumentat un 11,47% e era d’envasi un 20,06%. En cambi, era fraccion rèsta (non reciclable) a amendrit un 8,45%, mentre qu’eth vèire, en tot seguir era tendéncia deth conjunt de Catalonha, tanben ac a hèt en un 3,72%. En çò que tanh ara generacion totau de residus, lèu non a variacions, damb un 1,24% mens respècte deth madeish periòde der an anterior. Un aute des efèctes visibles deth nau modèl a estat ua sensibla reduccion de ièrles contenedores desbordades, ua imatge qu’arribèc a èster freqüènta enes periòdes de nauta afluéncia de toristes coma en Setmana Santa e es mesi d’ostiu. Eth Conselh Generau d’Aran non sancione as qui non dividissen era sua lordèra. En sòn lòc, apòste per premiar as qu’òc qu’ac hèn. “Es establiments que complissen veiràn redusida era sua taxa de residus eth pròplèu an”, rebrembèc Piris, qu’ahigec que “fòrça des que mantenguien dobtes damb eth nau sistèma an anat en tot incorporar-se e dejà son mès deth 95% des comèrci”.
Eth pòrta a pòrta poderie non arribar entàs domicilis
Eth desplegament deth sistèma de remassada pòrta a pòrta poderie demorar limitat ath sector comerciau. A despiet qu’era prevision iniciau contemplaue ua dusaua fasa en domicilis particulars, eth Conselh admet que di-lhèu non ei de besonh dar aqueth pas se damb era aplicacion a grani productors s’arribe as objectius mercadi pera Union Europèa. “Eth comerciau dejà compòrte ua complexitat importanta”, senhalen des deth Conselh, e rebremben ath delà qu’eth gran numerò de poblacion flotanta concentrada enes periòdes toristics supausarie un rèpte ahijut ena gestion se s’estenerie tanben as larèrs. Eth pagament ara enterpresa FCC, adjudicatària deth contracte, s’ajuste cada mes en foncion deth servici certificat e reauments executat.