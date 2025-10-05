Caballos del Pirineo en la Fira de La Pobleta

Treinta caballos de una decena de explotaciones ganaderas del Jussà participaron ayer en la decimoprimera edición del concurso comarcal del Cavall Pirinenc Català, que se celebró en el marco de la feria de La Pobleta de Bellveí. La feria arrancó el viernes con un concierto de Andrea Motis duo con Josep Traver, que se enmarcó en la colaboración de esta edición del Talarn Music Experience, que este año inaugura el Tasting La Pobleta con una serie de actividades en el programa de la feria. Hoy están previstos los concursos de la vaca bruna del Pirineo y del Cavall Pirinenc Català además de las muestras de otras razas y de la ovella xisqueta, que serán parte central del certamen.