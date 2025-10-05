Guissona enseña a construir márgenes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El área de Turismo del ayuntamiento de Guissona llevó a cabo ayer una nueva edición del curso de construcción de márgenes en esta localidad de la Segarra. La jornada se desarrolló desde las 8.00 de la mañana hasta las 18.00 de la tarde mediante un taller dirigido por el maestro cantero Xavier Solé durnte el cual se construyó un margen de piedra siguiendo las antiguas técnicas. Participaron una veintena de personas a las que se ofreció una comida a base de coca de recapte. El objetivo de esta jornada es preservar tanto este tipo de construcción como las técnicas para construirla, ya que es importante mantener estas edificaciones vitales en los cultivos de secano para preservarlos de precipitaciones y vientos. La Segarra es una de las comarcas donde pueden verse este tipo de construcciones además de Les Garrigues, el Segrià o la Noguera.