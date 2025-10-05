Lo Llumener de Sort reúne a decenas de visitantes

La octava edición del festival de literatura infantil y juvenil Lo Llumener de Sort recibió ayer a decenas de visitantes en el Parc del Riuet. Fuentes de la organización, que corre a cargo de un equipo de voluntarios vinculados al mundo de la educación y que cuenta con el apoyo del ayuntamiento, apuntaron que todas las actividades organizadas ayer tenían todas las plazas cubiertas. Entre las propuestas destacó Dins el bosc, un juego de enigmas para todos públicos, y la Petita Fira d’Àlbums Il·lustrats, que contó con las editoriales especializadas en literatura infantil y juvenil como Ekaré, Hola Monstruo y Zahorí Books, entre otras. Durante la jornada se instalaron también juegos gigantes Liliput a cargo de la compañía Tombs Creatius. Además, los visitantes pudieron disfrutar del espectáculo Kl’aa, de la compañía Inspira Teatre, en el teatro Els Til·lers, y en el Parc del Riuet, la compañía Xip Xap representó La veritable història dels 3 porquets. Al mediodía la Escola d’Hoteleria del Pallars ofreció un vermut en la taverna del Riuet y varios espectáculos más completaron la oferta cultural de esta edición, que culminó con una merienda popular.