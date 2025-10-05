Toirigo echa el cierre al hallarse en zona inundable

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici pondrá fin al histórico campamento juvenil de Toirigo, en La Vall de Boí, tal y como se conoce hoy. La zona de acampada, cerca de la presa de Cavallers, será desmantelada al encontrarse en un área inundable, mientras que las cabañas fijas se reformarán para acoger nuevos usos educativos y ambientales. La decisión llega tras un análisis técnico detallado y varias reuniones de coordinación con el departamento de Territorio.

El motivo principal es el riesgo de inundación catalogado como T-500, con un periodo de retorno de 500 años, lo que sitúa el espacio en una zona de probabilidad baja pero con efectos devastadores. Según el Parc, esto obliga a replantear sus usos para garantizar la seguridad de los usuarios. A este factor se suma el deterioro de las infraestructuras, que requieren inversiones y reparaciones. Por ello, el Parc Nacional ha instado al actual adjudicatario, la Associació Tumeneia, a retirar en las próximas semanas todas sus pertenencias y entregar las llaves de las instalaciones. Esta entidad ha gestionado el campamento durante la última década.

Desde Tumeneia, una de sus integrantes, Maria Mestre, lamentó la decisión y criticó la “poca predisposición del Parc a encontrar soluciones”. “Entendemos que la seguridad es lo primero, pero este campamento es una necesidad para la comarca, pues ocupa a cinco personas y trabaja con productos locales para elaborar los menús”, señaló. La entidad propone reubicar las tiendas en prados no inundables, aunque esto supusiera reducir el aforo, y reclama que se usen los futuros radares del Govern previstos para vigilar los campings en zonas de riesgo.

El campamento de Toirigo cuenta con una media anual de entre 3.500 y 4.000 pernoctas, lo que demuestra una demanda creciente en los últimos años. Es el único campamento juvenil de la Alta Ribagorça y el único en toda Catalunya enclavado en el Parc Nacional. Fue construido hace cuatro décadas por el Estado y gestionado inicialmente por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, pasando después a la Generalitat, que en los años 90 organizaba allí campos de trabajo. Hace tres décadas pasó a depender del Parc Nacional y fue legalizado como Centro de Interpretación Ambiental.