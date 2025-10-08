La cooperativa energética estrena sede estable

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El nuevo Institut d’Emprenedoria i Innovació (Insemi) de Mollerussa ha iniciado oficialmente su actividad acogiendo su primer proyecto estable. Así, la cooperativa energética La Plana Sostenible se ha instalado en este espacio, concebido para impulsar el talento, la innovación y el emprendimiento. Se encuentra en el edificio Sant Jordi, compartiendo espacio con Fira de Mollerussa. Desde su sede en el Insemi, la cooperativa ofrecerá un servicio de atención personalizada para vecinos, empresas e instituciones interesadas en sumarse a la comunidad energética. El objetivo es analizar las necesidades energéticas de cada hogar o negocio e informar sobre las opciones de participación en el proyecto de autoconsumo compartido. El proyecto prioritario consiste en la instalación de 125 kW de potencia fotovoltaica en la cubierta de los pabellones feriales, de los cuales un 10 % se destinarán al ayuntamiento y el resto se distribuirá entre los socios. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía subvencionará la actuación, que incluye además cuatro puntos de recarga.

La Plana Sostenible iniciará en breve los trámites administrativos y técnicos, con previsión de finalizar el proyecto en octubre de 2026. En paralelo, se pone en marcha una campaña de captación de socios, en la que se permitirá la reserva anticipada de potencia. Las visitas a la oficina son tres días a la semana, con cita previa.