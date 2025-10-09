Proyecto para remodelar la plaza de la Creu, en el centro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Granja d’Escarp proyecta consolidar la zona de la plaza de la Creu como un espacio más seguro, accesible y agradable tanto para residentes como visitantes, potenciando su papel como punto de encuentro, área comercial y de servicio del municipio, según fuentes municipales. Para este fin cuenta con una inversión de 114.000 euros subvencionada por el Servei de Trànsit de Catalunya.

El proyecto ha sido elaborado por el consell del Segrià. La mejora se centrará en la reconfiguración de la plaza y calles adyacentes con la ampliación del espacio peatonal, eliminación de barreras arquitectónicas y priorización de usos colectivos como espacios para descansar y terrazas. También se instalará nuevo mobiliario urbano y jardines, mejorar las señales viarias, y la instalación de radar pedagógico en la avenida de Lleida con dispositivos con tecnología LED y energía solar para concienciar a los conductores y reducir velocidad.

La plaza de La Creu de la población es la entrada a la localidad y un espacio muy concurrido, ya que se encuentra en una zona estratégica de comunicación, tanto a nivel de movilidad rodada (ya que es el eje de acceso al núcleo urbano) como de movilidad peatonal.

Espacio juvenil

Por otra parte, el Espai Juvenil de la localidad, punto de encuentro y dinamización para adolescentes y jóvenes, está listo para abrir como nuevo equipamiento. Este nuevo espacio pretende responder a las necesidades de este sector de la población. La apertura se demoró por problemas en el suministro eléctrico y fibra que finalmente, se han solventado. Queda pendiente establecer horarios y concretar actividades por grupos de edad, según indicaron fuentes municipales.