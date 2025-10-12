Sube la tasa de la basura con críticas de la oposición
El consell aprueba elevarla un 7,5% y Junts critica que es el tercer aumento. La Vall de Boí, segundo municipio que más residuos general por vecino
La tasa de residuos en la comarca de la Alta Ribagorça subirá un 7,5% a partir del próximo año, según acordó el consell comarcal, que también aplicó un incremento del mismo porcentaje este 2025. La medida pretende adaptarse a la normativa europea que establece que los costes del servicio deben cubrirse mediante las tasas pagadas por los usuarios. El presidente, Albert Palacín (ERC, que gobierna con Tothom y PSC), explicó que el servicio sigue siendo deficitario a pesar de la subida. “Aún no cubre todo el coste, pero va disminuyendo. Es necesario revisar gastos e ingresos año tras año y actualizar la tasa”, dijo. Con este aumento, una vivienda tipo pagará 130 € el próximo año. Junts, en la oposición, votó en contra y criticó que es el tercer año de subida de esta tasa. La formación aseguró que en tres años se ha encarecido un 22,5%.
La singularidad de la comarca, con picos de población en épocas turísticas y una gran dispersión geográfica —más de 100 islas de contenedores—, condiciona la gestión. Actualmente, la recogida selectiva alcanza el 50%, lejos del 55% recomendado. El consell trabaja para llegar al 60% y estudia nuevas medidas en coordinación con la Agència Catalana de Residus, teniendo en cuenta la variación demográfica estacional (puede variar de 4.000 a 12.000 personas).
Por municipios, el reciclaje es del 47,3% en La Vall de Boí; del 54,8% en El Pont de Suert y del 54,3% en Vilaller. La Vall de Boí es el segundo municipio leridano que más residuos genera por habitante (846 kg/año), solo por detrás de Prats i Sansor, en la Cerdanya, (1.186 kg) y por delante de Vielha e Mijaran (843 kg), en la Val d’Aran. El elevado volumen se atribuye a la gran concentración de pisos turísticos (422), la estación de esquí de Boí Taüll y el balneario de Caldes de Boí. Vilaller, a su vez, produce 607 kg/hab/año y El Pont de Suert, 453 kg/hab/año.
El consell aprobó también nuevas tasas para la gestión de pieles y desechos cárnicos en el matadero , donde en 2024 se sacrificaron 249 vacas y 1.175 ovejas y cabras. Lo hace tras llevar a cabo un estudio comparativo de las tarifas de otros mataderos pirenaicos. Por otra parte, la corporación reformará el antiguo local social de Enher, adquirido recientemente.