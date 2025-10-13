La Fira del Mostillo llena Llimiana de visitantes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Fira del Mostillo llenó de visitantes Llimiana durante la mañana de ayer. Las actividades empezaron a primera hora con un desayuno popular a base de longaniza y mongetes, en el que participaron cientos de personas. Posteriormente se celebró la inauguración oficial, a cargo del subdirector de SEGRE Joan Martí Alegret, y a las 12.00 tuvo lugar la degustación de platos elaborados con mostillo, así como del propio mostillo, el postre dulce hecho con mosto, harina y nueces que da nombre a la feria. También hubo la tradicional trobada de forjadors y una visita guiada a todas las esculturas de forja que se han instalado en los últimos años. La feria contó con cerca de 40 paradistas, buena parte de ellos de productos de proximidad del Pallars y del Pirineo, como aceite, quesos, miel, jabones, o perfumes artesanales.