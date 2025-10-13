Tercer curso del Aula d’Extensió Universitària con 118 alumnos

Imagen de archivo de uno de los ocho clubes de lectura. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Aula d’Extensió Universitària de Castellserà inició la semana pasada su tercer curso con un total de 118 alumnos. La conferencia inaugural fue a cargo de Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio y natural de Castellserà, que reflexionó sobre el periodismo versus la desinformación. El alcalde, Marcel Pujol, afirmó que se trata de una AEU totalmente consolidada con “más del 10% de la población del municipio inscrita”, hecho que demuestra que genera interés.

Para este curso, ha programado 12 charlas, un concierto de fin de curso a cargo de la Banda Municipal de Bellpuig y la Coral Flors d’Urgell de Castellserà y una salida para descubrir la Barcelona masónica. Entre los ponentes que pasarán este curso por la sala de actos de la Panera, que se alargará hasta junio con sesiones, destaca la pediatra de Agramunt Margaret Creus, que hablará de hacia dónde va la medicina, y la doctora en Ciencias Ambientales Laura Calvet, que tratará sobre la ecología política y los conflictos ambientales.

La próxima charla será el día 30 de este mes.