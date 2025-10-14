A juicio por supuesto tráfico de cocaína desde un domicilio de Tremp

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para un vecino de Tremp de 43 años que fue detenido en octubre de 2019 como presunto autor de un delito de tráfico de cocaína. Está previsto que sea juzgado el próximo miércoles día 22 en la Audiencia de Lleida.

Los Mossos d’Esquadra arrestaron al acusado el 8 de octubre de 2019 después de que a principios de ese año tuvieran conocimiento de que un vecino de la capital del Jussà se estaba dedicando supuestamente a la venta de sustancias estupefacientes desde su domicilio de la calle Adoberies y que se desplazaba a la plaza de Capdevila y otros calles del casco antiguo, si hacía falta en bicicleta, para distribuir la droga. Los Mossos abrieron una investigación y, una vez confirmadas las sospechas, detuvieron al presunto autor y registraron su vivienda. Decomisaron 145,2 gramos de cocaína, tres básculas digitales, material diverso para envolver la droga, 955 euros y dos teléfonos móviles. La droga hubiera tenido un valor de 13.328 euros en el mercado ilícito. El Ministerio Público, además de la petición de cuatro años de cárcel, solicita que se le imponga una multa de 39.000 euros.

Venta desde la Seu Vella

Por otra parte, la Audiencia también tiene previsto juzgar el 22 de octubre a un vecino de Lleida que fue arrestado el 3 de octubre por supuesto tráfico de droga. Fue detenido por los Mossos en la plaza de la Sardana en la Seu Vella cuando presuntamente hizo una venta de cocaína. Le decomisaron casi seis gramos de cocaína. La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 1.000 euros. El caso fue investigado por el juzgado de Instrucción 1 de Lleida.