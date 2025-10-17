A juicio por intento de violación en Agramunt

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Me dio una cerveza y, poco después, me fui mareando, me tiró para atrás en el sofá cama, se puso sobre mí, me agarró de las muñecas, me puso los brazos hacia arriba, empezó a darme besos e intentaba abrirme las piernas. Era una lucha continua porque yo no quería y se lo dije muchas veces. No recuerdo nada más”. De esta forma relató ayer una mujer ante la Audiencia de Lleida el supuesto intento de violación que sufrió por parte de un vecino el 15 de noviembre de 2020 en Agramunt. Explicó que al día siguiente tras tener “flashes” de lo ocurrido y sufrir una crisis cuando estaba trabajando acudió al CAP, que la derivó al hospital Arnau de Vilanova. “Supuestamente me drogó. Allí me dijeron que por eso tenía amnesia”, dijo. El médico forense que la examinó ratificó que la mujer presentaba hematomas y eritemas en brazos, cadera y muslos que “podían ser compatibles con una agresión sexual”, aunque no hallaron drogas ni una posible sumisión química en los análisis. La víctima acabó afirmando que “llevo cinco años con una vida confinada. Estoy en un agujero”. En cambio, el acusado, explicó que invitó a su vecina a cenar y que se besaron mutuamente hasta que ella paró “porque dijo que se sentía sucia porque tenía pareja”. Además, aseguró que “no le agarré las muñecas y no hubo ningún forcejeo”. Sin embargo, el hombre admitió que al día siguiente envió varios mensajes a su vecina pidiéndole disculpas por su actitud, pero no supo aclarar el motivo.

La Fiscalía solicitó una condena de tres años y medio de cárcel y otros siete de libertad vigilada. La acusación particular, ejercida por Lorena Torres (Prats Advocats), solicitó la misma condena o, subsidiariamente, cinco años de prisión por una agresión sexual. Por su parte, la defensa pidió la absolución.