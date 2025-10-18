Unai Salas, estudiante del ciclo de Excavaciones y Sondajes en el Instituto Mollerussa: «Encontré que era un camino práctico y con futuro»

Unai Salas, de Castellbisbal, estudió el año pasado primero de Bachillerato, pero “oía que no me servía de mucho y que no era para mí”. Decidió cambiar porque buscaba una cosa más práctica y con futuro y optó por este Cicle d'Excavacions i Sondatges. “Ahora estoy muy contento, me gusta lo que hago y venir cada día no se me hace pesado. Además, sé que es un sector con mucha demanda laboral”, afirma.

Biel Mateu , estudiante del Cicle d'Excavacions i Sondatges, comenta sobre su futuro: «Me interesa aprender un oficio y que me guste»

Biel Mateu de la Seu de Urgell asegura que estudia este Cicle d'Excavacions i Sondatges en el INS Mollerussa porque “buscaba una formación práctica con buenas salidas laborales”. “Tengo familia que trabaja en la construcción y sé que es un oficio con futuro y estabilidad.” Insiste que antes de decidirse valoró otras opciones, “pero esta me atrajo porque me gusta, aprendo una cosa útil y me lo paso bien haciéndolo”.