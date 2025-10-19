Tres imputados por la paliza a un vecino de Sanaüja

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente por un delitos de lesiones a tres jóvenes de Sanaüja que supuestamente agredieron brutalmente a un vecino de la localidad, que quedó inconsciente y que estuvo varios días hospitalizado, según ha podido saber este periódico. La agresión se produjo la madrugada del pasado 6 de septiembre cuando este municipio de la Segarra celebraba su Festa Major. Al parecer, los jóvenes agredieron al hombre después de que este les recriminara un acto incívico. Los Mossos d'Esquadra han remitido las diligencias al juzgado de Solsona, según informó un portavoz policial.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 6 de septiembre en el interior de la localidad cuando, al parecer, un vecino observó cómo unos chicos estaban orinando en la vía pública y se lo recriminó. Varios de estos jóvenes se dirigieron al hombre y empezaron a propinarle patadas y golpes, dejándolo inconsciente. Le habrían fracturado la mandíbula. La víctima quedó inconsciente y minutos después fue encontrado por una persona, que alertó al 112. El hombre fue hospitalizado. Posteriormente, los Mossos le tomaron declaración y abrieron una investigación para identificar a los presuntos autores.

Una semana después, los investigadores consiguieron identificar a los tres supuestos agresores, que son tres jóvenes del municipio. Habían sido grabados por una cámara de seguridad que hay en la zona donde se produjo la agresión.

Citados en el Juzgado de Solsona

Los tres sospechosos fueron citados por los Mossos d’Esquadra para que acudieran a la comisaría, donde les tomaron declaración como investigados por un delito de lesiones. La Policía catalana remitió el caso al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Solsona.