Medida de urgencia: este pueblo de Lleida tendrá vigilancia policial las 24 horas del día a partir de ahora

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Agramunt tendrá vigilancia y presencia policial las 24 horas del día. Esta es una de las medidas para reforzar la seguridad en el municipio que anunció ayer el ayuntamiento tras reunirse de urgencia con la Policía Local y todos los grupos municipales como respuesta a los hechos delictivos e incívicos registrados en la última semana. Otra medida acordada es la ampliación del sistema de videovigilancia con más cámaras de seguridad. En este sentido, el consistorio pide al departamento de Interior “agilidad” en la tramitación y autorización de las cámaras como “herramienta clave de prevención y seguridad”. Además, denuncia la multirreincidencia y lamenta “la falta de una respuesta efectiva por parte del sistema judicial en unos delitos cometidos reiteradamente por parte de los mismos individuos”. Finalmente, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana.