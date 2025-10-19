Vuelos disuasorios con águilas Harris para frenar las palomas en Tremp

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tremp ha contratado durante dos meses a un profesional especializado en cetrería –caza con aves rapaces entrenadas— que trabaja con dos águilas Harris con el objetivo de reducir la plaga de palomas en el municipio. El sistema consiste en realizar vuelos disuasorios con un macho y una hembra cada dos días en distintos puntos de la localidad. Las águilas, que cazan de forma natural a estas aves, desempeñan sobre todo un papel preventivo: la presencia de un depredador hace que las palomas eviten anidar en las zonas donde perciben riesgo.

Con ello se pretende disminuir su población y mitigar los problemas que generan, como la suciedad o los daños en fachadas y tejados. Esta técnica ya se ha aplicado con éxito en otras ciudades, entre ellas Lleida, donde la Paeria también programa vuelos de este tipo para controlar las colonias. Según el ayuntamiento, el método es completamente seguro para las personas y constituye una alternativa ecológica y efectiva frente a otros sistemas más invasivos.

Durante las próximas semanas será habitual ver al cetrero por las calles de Tremp acompañado de sus dos águilas, una estampa poco común que no pasa desapercibida entre los vecinos.