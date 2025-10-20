Pobles Vius y los alcaldes críticos llevarán a los tribunales la planta de biogás de La Sentiu

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La plataforma Pobles Vius y el colectivo de alcaldes críticos con la puesta en marcha de una planta de biogás en La Sentiu que prevé procesar 400.000 toneladas de purines al año “llevarán el proyecto a la justicia mediante un proceso contencioso administrativo”, explicaron fuentes de la coordinadora.

Tras obtener el aval de la Generalitat para el proyecto urbanístico, la empresa promotora, La Sentiu Bioenergy, participada por el fondo de inversión danés CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), ha anunciado que prevé iniciar las obras a comienzos del año que viene y empezar a operar a lo largo del siguiente. Sostiene que ya dispone de contratos con “más de 300 ganaderos” de la zona para abastecerse del purín que necesita como materia prima principal.

En la plataforma Pobles Vius ponen en duda que la promotora ya disponga de esos acuerdos para acceder a las deyecciones, por cuyo traslado y tratamiento los ganaderos pagarían entre dos y siete euros por metro cúbico o tonelada, y aseguran que la empresa “se encuentra en una carrera para obtener los permisos antes de fin de año para poder ingresar el anticipo de 4,5 millones de euros de subvención otorgada por la conselleria de Agricultura”.

En este sentido, aseguran que actos como la presentacion efectuada el pasado jueves en la localidad de la Noguera “se enmarcan en una campaña de presión política y mediática” para obtener todos los permisos a tiempo con la finalidad de poder acceder a la subvención de la Generalitat.