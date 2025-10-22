Humor, música y solidaridad a los 60

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Colla del 65 de Mollerussa demostró el pasado fin de semana que la vitalidad y el buen humor no entienden de edad. Representaron tres funciones (dos el sábado y una el domingo) que llenaron el teatro de L’Amistat con 926 espectadores. Los asistentes disfrutaron de un espectáculo lleno de música, humor y emoción.

El acto, conducido por Maria Josep Íñiguez, comenzó con una emotiva introducción sobre los motivos de la celebración: “Hacer algo diferente para compartirlo con la gente que queremos y con toda Mollerussa”. Los 25 participantes ofrecieron 11 actuaciones muy variadas, con canciones tan conocidas como Sweet Caroline de Neil Diamond o I Will Survive de Gloria Gaynor. Entre los números más aplaudidos destacó una divertida conversación entre mujeres y la actuación del presidente del grupo, Josep Anton Moncada, que sorprendió con su interpretación de Santa Lucía. También destacaron las escenas ambientadas en una residencia ficticia de la tercera edad llamada El infierno puede esperar. Para cerrar con emoción y energía, sonó Ay mamá de Rigoberta Bandini.

El espectáculo incluyó un homenaje póstumo a Xavi Simón, un miembro muy querido del grupo, que emocionó a todos los presentes. Además de hacer pasar un buen rato, el acto tuvo un componente solidario, ya que parte de la recaudación de las entradas se destinará a La Marató de 3Cat.