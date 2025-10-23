Influencers de ‘peludos’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“Trajeron pienso, mantas, toallas, arneses y un montón de material para los perros”, explica Sandra Oró, de la Protectora de Animales de Seròs-Amigos Peludos Baix Cinca, que hace unos días recibió la visita de varios miembros de la familia de Patrick Kluivert, a la que desde hace seis años acompaña un perro de la entidad. Con Rossana Kluivert, presentadora, influencer y esposa del exfutbolista, estuvieron su hija Demi y su yerno para adoptar un cachorro y también la diseñadora sueca Lovisa Wester, colaboradora del centro, con una amiga. “Hicieron fotos y videos para difundir la adopción”, dijo. Hay 80 animales en la protectora.