El consell comarcal rehabilita la segunda planta del edificio

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El consell comarcal de la Segarra inauguró la renovación de la segunda planta del edificio el pasado fin de semana en el marco del Día de la Comarca. La remodelación ha supuesto una inversión de más de 80.000 euros y, según explicó la vicepresidenta del consell, Anna Rius, el nuevo espacio “permitirá mejorar las condiciones de trabajo de 20 profesionales y la atención a los ciudadanos y municipios de la comarca”.

Al acto, presidido por Ramon Augé, asistieron alcaldes, consejeros y representantes de entidades e instituciones locales. Durante su intervención, Rius detalló que el nuevo espacio se ha dividido en seis salas para que fuera más funcional y acogerá los servicios sociales, Gestió d’Aigües de la Segarra, el Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), servicios del Consorci per a la Normalització Linguística, el Servei d’Assistència Tècnica i Cooperació Municipal (SAT) y un nuevo punto de encuentro para que los consellers comarcales se puedan reunir y atender a representantes de diferentes municipios.

“Nuestra comarca es una comarca viva, comprometida con el territorio y con la gente. Queremos continuar siendo el motor del futuro: próspero, digno y humano”, concluyó Rius.