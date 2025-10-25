Es dròns damb carrèga, en noveme
Era enterpresa Pirineos Drone Aviation demore arrecéber eth vist e platz d’AESA enes pròplèu dies tà operar sies rotes . Transportarà pesi d’entre 25 e 300 kg mès enlà deth camp visuau
Era enterpresa aranesa Pirineos Drone Aviation a previst d’iniciar en noveme es prumères operacions en Espanha damb dròns de carrèga d’entre 25 e 300 quilograms, en marc deth projècte Archytas II. Era iniciativa, impulsada damb eth supòrt deth Conselh Generau d’Aran e er Institut entath Desvolopament e era Promocion der Alt Pirenèu e Aran (IDAPA), s’emmarque ena estratègia d’Airaus Digitaus dera Generalitat, concebuda tà promòir ecosistemes d’innovacion en airau dera mobilitat aeriana auançada.
Segontes expliquèc era directora dera enterpresa, Lara Iglesias, “serà eth prumèr viatge en Espanha que s’amiaràn endauant vòls dehòra d’accès visuau deth pilòt damb aeronaus de mès de 25 quilòs de carrèga”, quauquarren qu’exigís ua complexa tramitacion per part dera Agéncia Estatau de Seguretat Aeriana (AESA). Era companhia confide en arrecéber era autorizacion abans de darreries d’octobre. Es pròves emplegaràn dròns capables de transportar equipes, subministraments o aliments en trajèctes d’entre un e tres quilomètres. I aurà sies rotes qu’enlaçaràn punts representatius deth territòri: Varradòs-Alt Àneu (Palhars Sobirà); Tuc Dossau; Estanh Garrabea; Bassa d’Arres; Artiga de Lin e Porcingles e er entorn de Garòs. Totes seguiràn trajèctes d’anada e tornada.
Se demore qu’en aguesta fasa iniciau se hèsquen ath torn d’un centeat de vòls, damb eth prètzhèt de determinar era viabilitat d’aufrir en futur servicis de transpòrt de mercaderies mejançant dròns en regions de montanha. Es aplicacions previstes son amplies, des deth provediment de refugis e supòrt logistic ara ramaderia enquiath manteniment de hilats de telecomunicacions en zònes remòtes. Abans d’arribar ara fasa de vòls, Pirineos Drone amièc endauant un procès d’analisi detalhat. Era prumèra etapa consistic en un estudi de seguretat e de situacion entà determinar es zònes adequades. Dempús se hèren enquèstes entre vesins dera Val d’Aran damb er objectiu de remassar opinions sus es operacions, e posterioraments pròves de connectivitat entà verificar era cobertura mobila e satelitau, imprescindible entath contròl d’aparelhs. Es estudis includissen ath delà era proteccion der entorn naturau, especiauments dera fauna sauvatja e es aus protegides. Cada rotea siguec revisada e autorizada peth departament de Miei Ambient deth Conselh, que dispause d’un mapa de zònes restringides, per çò que s’evitaràn airaus critics entara biodiversitat.
Mès d’un an d’estudis tecnics e tramits administratius
Eth desvolopament deth projècte Archytas II a requerit mès d’un an de preparacion tecnica e administrativa. I auec abans pròves experimentaus en Andòrra. En Espanha, era coordinacion s’inície damb er estudi de seguretat operacionau, seguit pera validacion de cada rota e era evaluacion de risqui mejançant meteorologia SORA (Specific Operations Risk Assessment). Posterioraments, se redacten es manuaus d’operacions e manteniment e se sometissen ara revision d’AESA, qu’a d’autorizar es vòls pr’amor dera sua complexitat e ath pes des aeronaus, entà que se hèsquen de forma segura e controlada. En matèria de coordinacion, era enterpresa trabalhe estretaments damb eth Conselh, responsable der elipòrt de Vielha, e informe des sues operacions as aerodròms pròplèui, coma eth de Luchon, maugrat es vòls non centraràn en sòn espaci aerian.