Trabalhs de conservacion ena glèisa de Canejan
Era de Sant Sernilh, reformada en 1818
Eth Conselh Generau d’Aran a iniciat trabalhs de manteniment e adequacion ena glèisa de Sant Sernilh de Canejan damb eth prètzhèt de preservar e garantir era seguretat e eth bon estat de conservacion d’aguest element deth patrimòni arquitectonic dera Val d’Aran.Entre es accions previstes, se trabalhe en rejuntat des pèires des escales, entà nivelar-les e substituïr eth ciment en mau estat. Tanben se polirà era pòrta principau, se restauraràn es elements de hèr e husta e se pintaràn, ath madeish viatge que se substituirà eth vèire en mau estat. En çò que tanh ath relòtge de solei, se repintarà era esfera e era numeracion. En interior, ena paret der absis, se procedirà ath sanejament des antigues umiditats, era correccion de taques e henerècles, e eth repintat dera façada interiora. Aguestes actuacions formen part deth compromís deth Conselh Generau d’Aran damb era proteccion deth patrimòni istoric, culturau e religiós, e s’emmarquen laguens des politiques de conservacion activa d’equipaments e edificis d’interès entara ciutadania e visitaires.Era glèisa de Sant Sernilh se trape en ua zòna pròplèua deth cementèri. Siguec reformada completaments en 1818, e tot apunte a qu’era sua base ei romanica. Antigaments ère de pèira, mès damb es reformes ei a dia d’aué de husta. Se consèrve ena entrada ua pila d’aigua de marbe deth sègle XVI.En an 2010 eth Conselh dejà auec d’intervier ena façada posteriora deth temple pr’amor des umiditats. Era actuacion consistic alavetz en un drenatge exterior e era neteja des taques d’umiditat. Aqueth madeish an eth Conselh declarèc eth temple coma Ben Culturau d’Interès Locau, entà refortilhar eth sòn manteniment, damb er objectiu d’assegurar mès recorsi juridics e financèrs.