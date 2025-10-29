El Canalet mantiene tarifas pero eleva las cuentas por daños

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La comunidad de regantes del Alt Urgell, conocida como el Canalet de Tàrrega, celebró ayer la asamblea anual en la que aprobó las tarifas y el presupuesto para la próxima campaña. Los regantes acordaron mantener en 2026 el precio variable del agua en 0,19 euros por metro cúbico, mientras que la tarifa fija se incrementará ligeramente, pasando de 170 a 175 euros por hectárea, en aplicación del IPC. El presupuesto del próximo ejercicio ascenderá a 1.193.746 euros, lo que representa un aumento del 13,9% respecto al actual. El presidente, Guillem Valls, y el vicepresidente, Justo Minguella, explicaron que el incremento obedece principalmente a los gastos extraordinarios derivados de los desperfectos ocasionados por los aguaceros, que afectaron gravemente al canal a cielo abierto. Asimismo, señalaron las dificultades causadas por el crecimiento de las hierbas o algas, que llegaron a taponar algunos tramos de la infraestructura y han requerido trabajos adicionales de limpieza y mantenimiento. También se informó del primer encuentro entre la Generalitat, el canal Segarra-Garrigues y el Canalet para reactivar la conexión sur, proyecto que reduciría costes y pérdidas de agua. Actualmente, la red solo dispone de una conexión en Altet, que obliga a transportar el caudal por 15 kilómetros de canal descubierto. El objetivo es que esta conexión sea una realidad en la próxima campaña o en 2027.

Por otra parte, fuentes del Canalet explicaron que una sentencia a su favor obliga a la Generalitat a devolver 24.000 euros de multa por unas obras de modernización, más los intereses correspondientes.