Restauran las campanas de la colegiata de Àger

Àger ha abordado la licitación de la restauración de las dos campanas originales de la colegiata de Sant Pere, que presentan un notable deterioro a causa del paso del tiempo. El proyecto, incluido en el plan de preservación del patrimonio histórico del municipio, cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y con una subvención de Cultura. Además, el consistorio quiere digitalizar el reloj del campanario, una actuación que asumirá con fondos propios. La alcaldesa, Mireia Burgués, apuntó que actualmente el reloj solo marca las horas, ya que fue necesario suprimir el toque de los cuartos por problemas técnicos. Con esta intervención, se pretende devolver al conjunto monumental su sonoridad completa, tal y como se escuchaba hace años en Àger.

Los trabajos de restauración no se llevarán a cabo hasta 2026 y la iniciativa pretende recuperar un elemento simbólico y sonoro y reforzar el valor histórico y turístico de la Colegiata de Sant Pere.