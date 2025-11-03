Equinoterapia inclusiva en el Urgell: ofrece atención terapéutica asistida con caballos en un entorno plenamente accesible
El Raconet de Narayan ofrece atención terapéutica asistida con caballos en un entorno plenamente accesible y adaptado a las necesidades de sus usuarios. Con 18 años de experiencia, el equipo promueve un proyecto propio situando al caballo en el centro del proceso terapéutico
El Raconet de Narayan es un nuevo espacio de equinoterapia situado entre Anglesola y Tornabous que marca un hito para la atención terapéutica asistida con caballos. Tras 18 años desarrollando intervenciones en diferentes hípicas, el equipo responsable—Èlia, Fran, Salvador, Rosa y Valia—dispone por fin de unas instalaciones completamente propias y adaptadas, diseñadas desde cero para cubrir las necesidades específicas de personas con diversidad funcional, así como de colectivos con diversas realidades sociales y de salud. El origen se remonta a hace casi dos décadas, cuando comenzaron a trabajar en terapias asistidas con caballos. A pesar del apoyo y la convivencia con otras hípicas, las limitaciones de estos espacios hacían difícil garantizar entornos plenamente accesibles y apropiados para sus usuarios.
Según los impulsores, el caballo es mucho más que un recurso físico: es un “generador de motivación, de emociones y oportunidades” que, bajo la guía de psicomotricistas, integradores y educadores sociales, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas y psicólogos, permite avanzar en objetivos personalizados. Destacan la importancia del “triángulo terapéutico” entre el usuario, el caballo y el acompañante humano, favoreciendo la emergencia de emociones y situaciones genuinas que después pueden ser trabajadas en el contexto terapéutico o educativo. El trabajo se organiza tanto en sesiones individuales como grupales, integrando a los niños y a sus compañeros en proyectos inclusivos, lo que refuerza la autoestima.
El nuevo centro dispone de dos caballos y dos ponis y cuenta con pista exterior, baños adaptados, zona de juego motriz, sala de psicomotricidad cubierta y ambientes tranquilos que minimizan los estímulos externos descontrolados. El espacio favorece un ambiente familiar y cómodo, donde tanto usuarios como profesionales pueden desenvolverse mejor y aprovechar al máximo las terapias.