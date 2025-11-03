Equinoterapia inclusiva en el Urgell: ofrece atención terapéutica asistida con caballos en un entorno plenamente accesible

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Raconet de Narayan es un nuevo espacio de equinoterapia situado entre Anglesola y Tornabous que marca un hito para la atención terapéutica asistida con caballos. Tras 18 años desarrollando intervenciones en diferentes hípicas, el equipo responsable—Èlia, Fran, Salvador, Rosa y Valia—dispone por fin de unas instalaciones completamente propias y adaptadas, diseñadas desde cero para cubrir las necesidades específicas de personas con diversidad funcional, así como de colectivos con diversas realidades sociales y de salud. El origen se remonta a hace casi dos décadas, cuando comenzaron a trabajar en terapias asistidas con caballos. A pesar del apoyo y la convivencia con otras hípicas, las limitaciones de estos espacios hacían difícil garantizar entornos plenamente accesibles y apropiados para sus usuarios.

Según los impulsores, el caballo es mucho más que un recurso físico: es un “generador de motivación, de emociones y oportunidades” que, bajo la guía de psicomotricistas, integradores y educadores sociales, logopedas, fisioterapeutas, terapeutas y psicólogos, permite avanzar en objetivos personalizados. Destacan la importancia del “triángulo terapéutico” entre el usuario, el caballo y el acompañante humano, favoreciendo la emergencia de emociones y situaciones genuinas que después pueden ser trabajadas en el contexto terapéutico o educativo. El trabajo se organiza tanto en sesiones individuales como grupales, integrando a los niños y a sus compañeros en proyectos inclusivos, lo que refuerza la autoestima.

El nuevo centro dispone de dos caballos y dos ponis y cuenta con pista exterior, baños adaptados, zona de juego motriz, sala de psicomotricidad cubierta y ambientes tranquilos que minimizan los estímulos externos descontrolados. El espacio favorece un ambiente familiar y cómodo, donde tanto usuarios como profesionales pueden desenvolverse mejor y aprovechar al máximo las terapias.