La Jornada pro Banqueta rinde homenaje a Albert Escolà, Maki

La entitad Amics i Amigues de la Banqueta de Mollerussa — Golmés al Salt del Duran rendirán homenaje a Albert, ‘Maki’, Escolà Ginés, gestor de la sala One durante casi dos décadas, activista y colaborador de la entidad, que murió en un accidente de tráfico. Será en la quinta Jornada pro Banqueta, el próximo domingo por la mañana, que empezará a las 9.00 horas con una caminata hasta el Salt del Duran. El punto de encuentro estará en la calle Belianes y se llegará a la zona del Salt del Duran, donde habrá un desayuno y se plantará el árbol de homenaje al conocido mollerusense.