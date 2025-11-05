Minidrones y realidad mixta en la Lan Party de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Mollerussa Lan Party celebra su 18ª edicióm, y afronta su mayoría de edad con el reto de ser la más importante de Catalunya y la previsión de llegar al medio millar de inscritos. Tendrá lugar de jueves a domingo y reforzará su vertiente para el público general con un espacio de 200 metros cuadrados dedicado a la realidad mixta, una tecnología que combina objetos virtuales con el entorno real mediante gafas translúcidas y permite interactuar con elementos digitales y personas. También acogerá la quinta ronda del Campeonato de Catalunya de tiny whoops (minidrones), que se disputará el sábado en el Pavelló Verd con más de 20 pilotos.

El recinto ferial reunirá simuladores de rallies y Fórmula 1, videojuegos en freeplay, talleres y charlas con acceso gratuito. La Lan funcionará 72 horas sin pausas y desde la Zona EGames, gestionada por Games Sports Electrònics, se retransmitirán en catalán las finales mundiales de League of Legends. En el apartado formativo, el sábado destaca la conferencia Quan jugar deixa de ser un joc, con la colaboración de los Mossos d’Esquadra (a mediodía) y la presentación del videojuego Dr. Oddstein con taller de música y programación (a las 18.00 horas).

En cuanto a competiciones, los inscritos podrán participar en League of Legends, Teamfight Tactics, Counter-Strike 2, Fall Guys, Rocket League y Mario Kart, con una bolsa de premios de 5.500 euros.