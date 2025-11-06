Alcoletge y Lleida pactan ampliar sus polígonos
Proyecto para atraer inversiones y nuevas empresas. Más de 500.000 m2 de suelo industrial entre ambos municipios
Alcoletge impulsará una importante ampliación de su suelo industrial en el marco de un proyecto conjunto con la Paeria de Lleida, que será presentado en diciembre a la Generalitat. Los alcaldes de ambos municipios, Josep Maria Gras y Fèlix Larrosa, han cerrado un acuerdo que busca promover el desarrollo económico y el equilibrio territorial entre las dos localidades vecinas. El plan contempla la creación de un nuevo sector industrial que incluirá la ampliación del polígono de Alcoletge y la consolidación del polígono del Segre en Lleida. En total, se prevé habilitar cerca de 900.000 metros cuadrados de suelo, de los cuales aproximadamente 500.000 m² estarán disponibles como parcelas netas destinadas a la instalación de nuevas empresas. Esta actuación pretende atraer nuevas actividades productivas y generar oportunidades laborales en la zona.
El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha ofrecido a Alcoletge la colaboración de la oficina Invest in Lleida, para facilitar la captación de inversiones y reforzar la competitividad industrial conjunta. Según ambos alcaldes, esta alianza permitirá ofrecer a los potenciales inversores un espacio bien comunicado y con servicios modernos. El proyecto también contempla nuevos accesos directos a las carreteras Ll-11 y C-13, lo que facilitará la movilidad y la logística de las empresas que se establezcan en este eje industrial, clave para potenciar la economía de ambos pueblos.