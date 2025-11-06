Peluquería a demanda para evitar viajes a Tarragona a los vecinos
En un local alquilado por una profesional
“Los pueblos pequeños tienen que buscarse la vida para cubrir todo tipo de servicios pero hay personas que te lo ponen fácil”, asegura el alcalde de Bovera, Òscar Acero. A ello contribuyen personas como Maite Perelló, la peluquera que varios días por semana se desplaza a la localidad de Les Garrigues para peinar y cortar el pelo a los vecinos.
“Yo soy de La Palma de Ebre, donde tengo abierto mi negocio desde 2004. Desde hace 5 me desplazo a Vinebre y hace 10 que peino en Bovera porque había mucha gente de ese pueblo que venía a La Palma. “Para evitar viajes decidí abrir un local allí que rehabilité y por el que pago un alquiler”, explicó. Según Perelló, “la peluquería de Bovera es un punto de encuentro donde se conversa y también hago depilaciones y manicuras si me lo solicitan. Tienes que estar siempre al día en formación porque la clientela tiene sus propios gustos y requiere estar a la última en la moda que se lleva”, indicó. “Algunas veces, cuando hay personas mayores que lo requieren, voy a buscarlas en coche”.
Trabajar de esta manera no lo es lo mismo que hacerlo en Reus o Lleida. Yo tengo que buscar que los precios sean asequibles, pero los gastos en los productos son iguales para todos los profesionales y el mantenimiento de los tres locales en las respectivas poblaciones hay que asumirlos”, puntualizó. Maite Perelló tiene 47 años y se dedica a la peluquería desde los 16. “Me formé en Reus en la academia BEA y después en Barcelona en la cadena de peluquería de Cebado. Siempre hago cursos de tendencia sobre cortes, barbería y colorimetría para adaptarme a la actualidad”, remarcó.