Peluquería a demanda para evitar viajes a Tarragona a los vecinos

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

“Los pueblos pequeños tienen que buscarse la vida para cubrir todo tipo de servicios pero hay personas que te lo ponen fácil”, asegura el alcalde de Bovera, Òscar Acero. A ello contribuyen personas como Maite Perelló, la peluquera que varios días por semana se desplaza a la localidad de Les Garrigues para peinar y cortar el pelo a los vecinos.

“Yo soy de La Palma de Ebre, donde tengo abierto mi negocio desde 2004. Desde hace 5 me desplazo a Vinebre y hace 10 que peino en Bovera porque había mucha gente de ese pueblo que venía a La Palma. “Para evitar viajes decidí abrir un local allí que rehabilité y por el que pago un alquiler”, explicó. Según Perelló, “la peluquería de Bovera es un punto de encuentro donde se conversa y también hago depilaciones y manicuras si me lo solicitan. Tienes que estar siempre al día en formación porque la clientela tiene sus propios gustos y requiere estar a la última en la moda que se lleva”, indicó. “Algunas veces, cuando hay personas mayores que lo requieren, voy a buscarlas en coche”.

Trabajar de esta manera no lo es lo mismo que hacerlo en Reus o Lleida. Yo tengo que buscar que los precios sean asequibles, pero los gastos en los productos son iguales para todos los profesionales y el mantenimiento de los tres locales en las respectivas poblaciones hay que asumirlos”, puntualizó. Maite Perelló tiene 47 años y se dedica a la peluquería desde los 16. “Me formé en Reus en la academia BEA y después en Barcelona en la cadena de peluquería de Cebado. Siempre hago cursos de tendencia sobre cortes, barbería y colorimetría para adaptarme a la actualidad”, remarcó.