Ofrenda masiva al Sant Crist

Más de un millar de niños de Balaguer protagonizaron ayer la ofrenda floral en el santuario del Sant Crist dentro de los actos de Festa Major que comenzaron el jueves con el pregón a cargo de la catedrática de Historia Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona Helena Kirchner. Este año los centros escolares propusieron a los todos los alumnos su asistencia, mientras que en ediciones anteriores solo iban los de cuarto de Primaria. Los actos comenzaron a primera hora de la mañana con la concentración de los niños y niñas en la plaza Mercadal, acompañados por los gegants de la ciudad y la Xaranga Rapitenca de donde comenzaron el recorrido hasta el santuario. La ofrenda contó con la presencia de la Paera en Cap, Lorena González, que estuvo acompañada por los miembros del equipo de gobierno. Cabe destacar como novedad la presencia de los personajes de Disney para hacer más atractiva la participación infantil en la celebración, y el hecho de que se haya invitado a todas las asociaciones de la ciudad. Además, actuó el grupo de batucada Estel y el de animación Gil&Ratataplam.

La Festa Major se prolongará hasta el lunes 10 con un programa que ofrece más de 80 actividades. Ayer por la tarde se inaguraron dos exposiciones, la dedicada a los 50 años de Unió de Pagesos en el Casal Cívic, y la del artista Josep Bonet en la sala Estudio 76. Hoy la fiesta comienza con un almuerzo popular delante de la Paeria, el Mercat de Festa Major y la inauguración del nuevo Balcó Il·lustrat dedicado a la doctora Serafina Valls. Por la tarde las autoridades pasearán por las calles y habrá baile de Prims de Reus y Els Nans de Menàrguens, como convidados, y el correfoc de los diables Mulafoques de Sabadell. Por la noche: Els Pets, Tributo a Queen Momo y Festa Remember Wonder.