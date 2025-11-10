Éxito de visitantes en el primer mercado de ropa de segunda mano

El mercado se celebró ayer por la mañana en la plaza Major. - LAIA PEDRÓS

Verdú celebró ayer su primer mercado de ropa de segunda mano, que reunió a más de 15 paradas con prendas de todo tipo, calzado y complementos. La propuesta, que tuvo lugar en la plaza Major, atrajo a numerosos vecinos y visitantes. El mercado buscaba fomentar el consumo responsable. A lo largo de la mañana, los asistentes pudieron descubrir ropa de estilos muy diversos, todo con un enfoque centrado en la reutilización y la reducción de residuos textiles.

El ambiente fue animado gracias a la música de Sunday PD, un espacio de vermut y un taller de upcycling con Cartaes donde los participantes pudieron aprender a transformar y dar una segunda vida a sus prendas.

Con entrada gratuita y precios muy accesibles, el mercado destacó por su carácter inclusivo y cercano. Los organizadores señalaron que el objetivo era invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el modelo de consumo actual y apostar por alternativas más sostenibles.

La actividad, organizada por el espacio cultural y comunitario L’Antic Museu y la Associació Alba, con la colaboración del ayuntamiento de Verdú, fue calificada como un éxito por su buena afluencia y el interés que despertó entre el público.