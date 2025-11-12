Obras durante seis meses contra los microcortes de luz en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La empresa eDistribución Redes Digitales lleva a cabo obras de refuerzo de una línea de media tensión en Mollerussa. Deberán mejorar y reforzar el suministro eléctrico y dar solución al problema de los microcortes que afectan a diferentes zonas de la capital. Con una inversión total de un millón de euros, los trabajos tendrán una duración de unos seis meses y afectaran diferentes vías de la ciudad.

La actuación se centra estos días en uno de los sentidos de la avenida del Canal, en el tramo que va desde la rotonda de la carretera de Miralcamp hasta la de Arbeca. Esta intervención comportará cambios temporales en la organización del mercado semanal de los miércoles. Para hoy y de forma puntual, los puestos afectados se colocarán en espacios libres dentro del recorrido habitual del mercado.

A partir de la próxima semana y como solución provisional, todos los puestos del tramo entre la rotonda del camino de Belianes y la calle Domènec Cardenal se trasladarán al lado contrario de la avenida, pero se podrá circular por el lado donde se llevan a cabo las obras, concretamente por el carril ya habilitado ahora con la supresión del aparcamiento.

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, explicaron ayer que se trata de una medida temporal mientras se consensúa, con los sectores implicados, comerciantes y vendedores, la mejor manera de garantizar la continuidad del mercado semanal durante la ejecución de las obras.

Tuberías de agua

Por otra parte, el ayuntamiento ha iniciado esta semana las obras de renovación de varias tuberías de suministro de agua potable para mejorar la calidad del servicio. Los ámbitos donde se actuará son la calle Aragó, el tramo entre la avenida de Les Garrigues y la avenida del Canal, otro entre en la avenida Pau Casals y la carretera de Miralcamp y, finalmente, la calle Lluís Millet. Las obras tienen un presupuesto de 202.167 euros, adjudicadas a Construccions i Rebaixos SL., que dispone de un plazo de seis meses para ejecutarlas. Los trabajos incluirán la instalación de cerca de 900 metros de nuevas tuberías. El proyecto está subvencionado por la Diputación de Lleida, que cubre el 75% del coste.