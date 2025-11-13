Aumenta el interés por obtener tierras de cultivo

Una quincena de agricultores están en la lista de espera para formar parte del Garrigues Sud y solicitan unas 100 hectáreas para cultivar, según responsables de la comunidad de regantes. En la asamblea del pasado domingo ya se dejó constancia de esta situación, que hace necesaria la ampliación del área de regadío dado el interés que suscita, aunque no se podrá llevar a cabo hasta que se tenga listo el Plan Hidrológico del Ebro a partir de 2027. Los bancos de tierras de Les Garrigues, tanto el que depende del consell como el de la comunidad de regantes del Garrigues Sud, han consolidado su labor. El pasado año ofrecían juntos 170 hectáreas.

El consell tiene en servicio su banco de tierras desde 2022 y en él se han ofrecido 46 fincas de distintos tamaños. Actualmente hay 34 ofertantes y 55 personas interesadas en trabajarlas. Los técnicos del consell explicaron que 27 han sido alquiladas o se ha cerrado una operación de compraventa en los últimos años. No obstante, apuntaron que actualmente solo quedan 19 fincas publicadas. Añadieron que la mayoría de estas fincas proceden de herencias o personas mayores que se ha jubilado, mientras que el perfil para alquilarlas “acostumbra a ser jóvenes que se dan de alta como agricultores”. Asimismo, la mayoría de estas tierras están ubicadas en zonas próximas a Les Borges, La Floresta o Castelldans, aunque también hay en otros pueblos.

Un centenar de personas buscan casa mediante la bolsa de vivenda

Un total de 97 de personas buscan una casa para vivir en Les Garrigues mediante el banco de viviendas impulsado por el consell comarcal. El servicio, que funciona desde 2022, ha formalizado durante este periodo cinco contratos de venta, tres de alquiler y otro con opción a compra. Actualmente, cuenta con una quincena de viviendas susceptibles para ser alquiladas o compradas en 22 municipios de la comarca. El objetivo es facilitar el contacto entre ofertantes y demandantes de vivienda.