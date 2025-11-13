La Fiscalía recurre el archivo de la ‘venta’ de la niña en Mollerussa

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Navarra ha recurrido la decisión de un juez de Tudela de archivar la causa sobre la supuesta “venta” de una niña de 14 años a una familia residente en Mollerussa para casarla con su hijo. Así lo confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que señalaron que la Fiscalía recurrirá el archivo provisional de la causa, dedicido por el juez tras declarar la menor que su estancia era voluntaria. El archivo supuso la puesta en libertad de los cinco detenidos por este caso. Se trata de los padres de la menor, residentes en Navarra, del matrimonio de Mollerussa acusado de haberla “comprado” a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky, y de su hijo, de 21 años, con quien supuestamente contrajo un matrimonio forzado.

La investigación comenzó en enero cuando la Policía Local de Corella tuvo conocimiento de que un matrimonio de la comunidad romaní había vendido a su hija de 14 años a otro de Mollerussa para casarla. Pasados los meses, los Mossos d’Esquadra observaron a una menor pidiendo limosna ante un supermercado de Les Borges Blanques. La recogieron y la trasladaron a comisaría para investigar si estaba en situación de desamparo, coaccionada para pedir dinero o si era víctima de alguna mafia.

Allí, acudieron a quienes ella requirió como “sus tíos”, si bien los agentes comprobaron que no tenían datos filiales comunes con la menor y que había una búsqueda en el sistema informático estatal de la adolescente. Finalmente, los presentes en comisaría explicaron que los padres de la niña habían recibido “una dote” al matrimonio de Mollerussa, consistente en 5.000 euros, whisky y comida, a los supuestos “tíos”, para que contrajera matrimonio con el hijo de ambos.

De hecho, los Mossos disponen de imágenes de la fiesta que se celebró meses antes por el rito romaní con motivo de la boda entre la menor y el joven de 21 años, enlace que no tiene validez legal. La Policía catalana detuvo entonces al matrimonio de Mollerussa y a su hijo, acusados de los delitos de mendicidad infantil, trata de seres humanos y matrimonio forzado al tiempo que la Generalitat se hizo cargo de la niña. Sin embargo, tras declarar en un juzgado de Tudela, el juez decretó el archivo provisional de la causa al considerar el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios. La niña manifestó estar residiendo voluntariamente y con el consentimiento de sus padres en Mollerussa y negó que sus progenitores le hubieran forzado a contraer matrimonio ni a practicar la mendicidad. También aseguró que las fotos eran de una “celebración familiar”.