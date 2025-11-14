El programa Orienta de Balaguer logra un 60% de inserción laboral

Los participantes del programa en una empresa de la Noguera. - PAERIA BALAGUER

El programa Orienta de Balaguer ha finalizado logrando que el 60% de sus 77 participantes encontraran empleo. Iniciado en diciembre de 2024, el programa ofreció 391 sesiones individuales y 48 grupales de orientación laboral. Además, 24 participantes accedieron a cursos de formación ocupacional. Paralelamente, ha arrancado el proyecto Treball als Barris, con un presupuesto de 466.328 euros, para mejorar la empleabilidad y la inclusión social.