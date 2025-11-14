Frente común en el Alt Urgell para abordar el problema de la vivienda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Mesa de la Vivienda del Alt Urgell quedó ayer constutida para abodar “el difícil reto” del problema de la vivienda en la comarca. Una cuarentena de personas de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, se reunieron para marcar las líneas a seguir en los próximos meses, teniendo en cuenta las realidades tan distintas en función si el núcleo de población está más o menos cerca de Andorra y la Cerdanya. La Mesa servirá para impulsar proyectos, ofrecer asesoramiento a ayuntamientos pequeños, así como para atender consultas de ciudadanos en materia de ayudas y subvenciones o contratos de alquiler, entre otras cuestiones.