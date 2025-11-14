La UNED de Cervera inicia el curso con 635 estudiantes y 57 profesores

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Cervera ha iniciado el curso académico 2025-2026 con 635 estudiantes y una plantilla de 57 profesores que imparten clases los sábados por la mañana, tanto de manera presencial como online. La inauguración oficial del curso se celebró el pasado viernes, con una ceremonia que reunió a estudiantes, exalumnos y profesores. Participaron también la vicerrectora de Innovación Educativa de la UNED, Esther López, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, y el director del centro, Joan Puig. Impartió la lección inaugural la profesora Esperança Ramírez, tutora del grado en Lengua y Literatura Españolas en el centro de la capital de la Segarra. Bajo el título L’eco dels Déus. Mitologia i cultura clàssica en base del pensament occidental, Ramírez ofreció una conferencia amena y didáctica que exploró diversos mitos de la antigüedad, destacando su influencia en el pensamiento y la cultura occidentales.

A continuación, se entregaron diplomas y orlas a los estudiantes que han finalizado sus estudios en los últimos tres cursos. Entre 2022 y 2025, se han graduado 110 alumnos de estudios de grado y máster, así como 30 estudiantes que superaron el curso de acceso a la universidad. Las titulaciones con mayor número de egresados fueron Derecho, Educación Social, Psicología, Trabajo Social, Máster en Formación del Profesorado y Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura.

La oferta formativa de la UNED en Cervera se compone de 30 grados universitarios, 74 másteres y cursos y pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, un centro de idiomas a distancia que ofrece enseñanza en 15 lenguas, programas de doctorado, y cursos de extensión universitaria.

Más de 50 años de trayectoria

Tras celebrar durante el curso 2023-2024 el 50 aniversario de la presencia de la UNED en Cervera, el centro consolida su papel como referente en educación a distancia en la comarca de la Segarra, adaptándose a las nuevas necesidades formativas y tecnológicas de la ciudadanía de forma totalmente flexible.