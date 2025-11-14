Reclaman más asistencia sanitaria en pueblos de la Ribera del Sió

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Alcaldes de la Ribera del Sió se reunieron ayer con la consellera de Salud, Olga Pané, para tratar la falta de médicos en los últimos años en el área básica de salud (ABS) de Agramunt y abordar cómo deberán atenderse los consultorios de los pueblos pequeños. La alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, afirmó que, si bien ha habido una mejora parcial respecto a 2023 y 2024, la asistencia médica en algunos consultorios rurales sigue siendo limitada. Pané, por su parte, declinó hacer declaraciones después del encuentro con los ediles.

“Hemos ido recuperando efectivos, pero ahora debemos reorganizarnos para garantizar la continuidad del servicio médico en todos los pueblos”, explicó Fernàndez. Actualmente la ABS de Agramunt dispone de cinco médicos, cuando le corresponden cinco profesionales a jornada completa y uno a media jornada. A finales de 2024 sólo contaba con dos facultativos. “Queremos asegurar que ningún ciudadano quede sin atención, aunque en algunos casos debamos prestar el servicio de forma diferente”, añadió la alcaldesa. Subrayó el papel esencial de enfermeras y trabajadores sociales en la atención a una población envejecida.

Los alcaldes aprovecharon para reiterar sus reivindicaciones, que se remontan a las movilizaciones de 2023, cuando entregaron más de 2.500 firmas para exigir más personal sanitario. Xavier Pintó, alcalde de Els Plans de Sió, reclamó “una clasificación similar a la de los municipios grandes y denunció que “muchos vecinos deben desplazarse entre 10 y 15 kilómetros sin transporte público para poder visitar al médico”. De los cuatro consultorios de este municipio solo uno permanece abierto. Está en Les Pallargues y el médico acude una vez por semana y el servicio se completa con la atención de la enfermera. “Pedimos poder abrir algún día más, sobre todo para evitar el desplazamiento de las personas mayores”, señaló Pintó.

Por su parte, Joan Eroles, alcalde de Puigverd d’Agramunt, preguntó cómo se gestionarán los centros de servicios en municipios de menos de 2.000 habitantes. Además de reunirse con los alcaldes del área básica de salud, la consellera visitó el CAP de Agramunt.