Justicia invertirá 160.000 euros en mejoras en el juzgado de Solsona

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, anunció ayer en Solsona una inversión de 160.000 euros en el Tribunal de Instancia de la ciudad para “mejorar la calidad del servicio y de la infraestructura”. Se remodelará la sala donde se atienden a las víctimas para hacerla “más humana, más asequible y más cercana”. El titular de Justicia recordó que la Generalitat lleva “varios años” invirtiendo en esta sede judicial para disponer de unas instalaciones “en condiciones”.